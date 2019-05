UFFICIALE: Lecco, Tesini è il nuovo direttore sportivo

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo la promozione in Serie C il Lecco inizia a programmare la prossima stagione partendo da colui che avrà il compito di costruire la squadra. Nella mattinata di oggi il club lombardo ha infatti annunciato l'arrivo di Mario Tesini come direttore sportivo. Questa la nota del club:

"Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare che Mario Tesini sarà il nuovo Direttore Sportivo per la prossima stagione 2019/2020.

Nato a Villafranca di Verona il 27 settembre 1976, Tesini si è laureato in Scienze Motorie a Verona nel 2003. Nel 2007 ha frequentato il Master presso la FIGC di Roma in Marketing, Diritto ed Economia dello Sport.

Ha iniziato come Scout nel Mantova per poi diventare il Direttore Sportivo della Sambonifacese in C2 dal 2009 al 2012. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di Scout per Chievo, Ascoli Picchio, Genoa e Pescara. Nel 2017 è stato Responsabile Scout alla Feralpisalò in Serie C.

Benvenuto Mario e in bocca al lupo per il tuo nuovo incarico!".