ufficiale Legnago Salus, arriva in prestito dalla Salernitana Andrei Motoc

F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con Unione Sportiva Salernitana 1919 per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione 2023-’24 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrei Motoc. Moldavo, classe 2002, si tratta di un difensore centrale arrivato in Italia giovanissimo, e messosi in luce ad appena 15 anni nell’Eccellenza emiliano-romagnola, con la formazione del Granamica.

Passa quindi al Sasso Marconi e poi nel Settore Giovanile del Carpi. Con i biancorossi fa il suo debutto nel professionismo nel marzo 2021, in Serie C, proprio contro il Legnago Salus.

Dieci mesi dopo, nel gennaio 2022, è titolare in Serie A in un Salernitana-Lazio che lo vede al centro della difesa dei campani, che lo hanno prelevato nell’estate 2021.

Nel gennaio 2023 si trasferisce in prestito al Siena, in LegaPro, per fare poi ritorno alla base quest’estate, andando in panchina nella prima giornata della massima serie, quando gli “Ippocampi” hanno bloccato sul 2-2 la Roma.

Ora l’approdo in biancazzurro.