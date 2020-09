ufficiale Livorno, Rossettano Navarra è il nuovo presidente. Spinelli resta nel CdA

L’A.S. Livorno Calcio Srl comunica che, in data 11 Settembre 2020 è avvenuto il passaggio delle quote sociali ad una nuova compagine societaria ed il dott. Rosettano Navarra ha assunto la carica di Presidente dell’A.S. Livorno Calcio Srl con atto a firma del notaio Giorgio Segalerba di Genova.

Rosettano Navarra, noto imprenditore di Ferentino e fondatore della “Navarra spa”, in passato è stato alla guida di importanti club quali il Frosinone, la Vis Pesaro, il Fano ed il Ferentino.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’11 Settembre scorso ha deliberato di nominare: presidente Rosettano Navarra (socio rappresentante “Nh Investimenti”) vice presidente Silvio Aimo (socio rappresentante la “Tkm srl”), consiglieri: Enrico Casini, Guido Presta, Emiliano Nitti, Umberto Casella (socio rappresentante la “Sicreacostruzioni srl”) e Mauro Ferretti (socio rappresentante la “Lucentissima srl”). Aldo Spinelli è socio rappresentante di “Spininvest srl”. Direttore Generale è stato nominato Luca Bronzato.

“Firmato l’atto che ha ufficializzato il mio ingresso alla presidenza della società amaranto – ha dichiarato il neo Presidente Navarra, ho iniziato subito a lavorare per il Livorno. Sono orgoglioso del mio incarico, ringrazio Spinelli che ha fatto tanto per questa squadra. Ho un progetto ambizioso, ma ho anche alle spalle 12 anni nel mondo del calcio e quindi non voglio esaltarmi più di tanto. La città ha delle aspettative che non vanno sottovalutate. Ho voglia di fare bene, cercando di fare il massimo con un programma triennale”.