UFFICIALE: LR Vicenza Virtus, Magalini è il nuovo direttore sportivo

Fonte: www.lrvicenza.net

© foto di Federico De Luca

La società LR Vicenza comunica che in data odierna il Sig. Giuseppe Magalini ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso come responsabile dell’area tecnica.

Magalini ha ricoperto ad inizio carriera il ruolo di vice responsabile del settore giovanile del Chievo e vanta importanti esperienze in Lega Pro e in Serie B. Ha ottenuto una doppia promozione dalla C2 alla B con il Mantova, con cui ha sfiorato la Serie A in finale playoff contro il Torino nel 2006. Ha ricoperto poi il ruolo di direttore sportivo con esperienze significative nella Cremonese, nel Grosseto, nella Reggiana, nella Viterbese nell’attuale stagione in corso e nell’Alessandria. Con quest’ultima ha raggiunto la semifinale di TIM Cup contro il Milan nel 2016 e la finale playoff contro il Parma nel 2017, dopo aver concluso la stagione al primo posto, a pari punti, con la Cremonese.

E’ stato nominato nel marzo 2016 dall’allora Presidente di Lega Pro Gravina, rappresentante della Serie C nella Commissione Dirigenti Sportivi della FIGC, ruolo ricoperto fino a settembre 2017.

A Giuseppe Magalini il benvenuto in biancorosso e i migliori auguri per questa nuova avventura.

Il Direttore Sportivo verrà presentato in conferenza stampa oggi, venerdì 17 maggio alle ore 15.00, presso lo stadio Romeo Menti.