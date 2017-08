UFFICIALE: Lucchese, Costalli al Tuttocuoio e Rebughini alla Carrarese

Fonte: www.asluccheselibertas.it

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver ceduto in prestito il giocatore Mauro Costalli, classe ’98, al Tuttocuoio, compagine toscana militante in Serie D. Il giovane Costalli, abile attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero, sarà a disposizione della squadra di Mister Mezzanotti già da mercoledì 30 agosto. Il difensore Andrea Rebughini, classe ’99, è stato invece ceduto a titolo definitivo alla Carrarese Calcio, con cui è stato raggiunto un accordo nelle ultime ore.