UFFICIALE: Lucchese, dal Venezia arriva Strechie

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dal Venezia, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Gabriel Strechie, classe ’00. Cresciuto nel settore giovanile della formazione veneta, con cui ha esordito tra i professionisti, Strechie si è messo in evidenza per le sue doti tecniche e tattiche durante la scorsa stagione, collezionando 19 presenze nel campionato Primavera 2a. Il giocatore è già aggregato al gruppo di Mister Favarin ed ha giocato per 45′ nell’amichevole di ieri, mercoledì 22 agosto, contro il Montignoso.