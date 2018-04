UFFICIALE: Lucchese, l'80% delle quote a Grassini

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Adesso è ufficiale, c'è il passaggio di consegne in casa Lucchese. Ecco la nota ufficiale del club toscano: "La A.S. Lucchese Libertas comunica che, presso lo studio del notaio Alfredo Mandarini di Siena, si è concluso l’atto di cessione dell’80% delle quote della società, da Città Digitali S.r.l. alla Aigornetto Limited del dottor Lorenzo Grassini. Le parti manifestano vicendevole soddisfazione per la positiva conclusione di questa trattativa. Domani alle ore 15, presso la sala stampa dello stadio Porta Elisa, le due proprietà incontreranno la stampa".