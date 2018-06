UFFICIALE: Lucchese, la nuova composizione societaria

Fonte: http://www.asluccheselibertas.com/

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di oggi, presso lo studio del notaio Alfredo Mandarini a Siena, è stato sottoscritto il passaggio dell’80% delle quote della A.S. Lucchese Libertas tra Città Digitali SRL e Aigornetto Limited. Questa la nuova composizione societaria: Aigornetto Ltd 80%, Città Digitali 16%, Lucca United 1%, Moreno Micheloni 1%, Lucchese Partecipazioni 1% e Arnaldo Moriconi 1%.

A seguito della firma dell’atto notarile si è svolta quindi immediatamente l’assemblea totalitaria della nuova compagine societaria. Alla presenza di Lorenzo Grassini, Giuseppe Bini, Moreno Micheloni (che ha rappresentato con delega anche Stefano Galligani per Lucca United) e Arnaldo Moriconi (che ha rappresentato con delega anche Carlo Bini per Lucchese Partecipazioni) è stato quindi nominato il nuovo Amministratore della società A.S. Lucchese Libertas, nella persona di Gianni Ferruzzi.