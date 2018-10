Dopo due finestre dedicate alla Nations League nella Lega D abbiamo il primo verdetto: la Georgia sale di un gradino con due partite d'anticipo. GRUPPO 1 Giochi fatti con la Georgia che ha vinto il girone con due turni d'anticipo. Il resto delle partite sarà utile solo per determinare...

Francia-Germania, le formazioni: c'è Matuidi. Scelte a sorpresa per Low

Barça, soluzione interna d'emergenza: Chumi in difesa con i big

Armenia-Macedonia finisce 4-0: crollano Pandev & co, Mkhitaryan gol

Barça, Vermaelen in scadenza. I guai fisici dell'ex Roma frenano il rinnovo

Fabregas e il Chelsea, storia al termine: per l'estate lo aspetta Simeone

Nations League, Lega C: Norvegia capolista, Slovenia ancora male

Germania, Low: "Deluso solo dal risultato, non meritavamo il ko"

Chelsea, 18 milioni a stagione per Hazard: firma vicina

Germania ko, la Bild in prima pagina: "Low, stavolta è andata male"

As celebra Griezmann: "La sua doppietta affossa la Germania"

"Cantera o cantera". Sport non lascia spazio al mercato del Barcellona

Germania, Low protesta: "Si vede chiaramente, su Matuidi non era rigore"

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Zanini , difensore/centrocampista classe ’94. Con oltre 15o presenze tra i professionisti, impreziosite da ben 14 gol, Zanini può vantare una lunga esperienza nel girone Sud della Serie C con le maglie di Cosenza, Messina, Akragas e Catanzaro. Proprio con la maglia dei calabresi, nella stagione 2017/18, il difensore ha totalizzato 31 presenze, mettendo a segno 3 reti.

