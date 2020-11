ufficiale Mantova, Alessandro Battisti è il nuovo direttore sportivo biancorosso

Mantova 1911 rende noto di aver inserito nel proprio organigramma societario una nuova figura professionale, segnatamente quella di Alessandro Battisti, che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo.

Prima di approdare al Mantova, Alessandro Battisti - nato nel 1971 a Marino, in provincia di Roma, avvocato e laureato in Giurisprudenza - è stato Direttore Sportivo del Chieti, de L'Aquila Calcio e della Nocerina, per poi svolgere lo stesso incarico – in serie D - nell'Aprilia, società nella quale è stato a capo dell’area sportiva nelle ultime tre stagioni.

Mantova 1911 dà ufficialmente il benvenuto ad Alessandro Battisti nel Club biancorosso, augurandogli buon lavoro.