ufficiale Mantova, altro colpo in attacco. Arriva Di Molfetta

vedi letture

Mantova 1911 rende noto di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del giocatore Davide Di Molfetta.

Classe 1996, Davide Di Molfetta è un prodotto del vivaio del Milan, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio per poi esordire in prima squadra, nella stagione 2014/2015, nel massimo campionato di Serie A.

In carriera, Davide Di Molfetta ha conquistato tra le fila del Benevento il campionato di Serie C, categoria nel quale vanta una notevole esperienza avendo archiviato quasi 150 presenze ufficiali, e che ha affrontato nel corso delle stagioni vestendo le maglie di Rimini, Prato, Vicenza, Piacenza e Catania.

Mantova 1911 accoglie Davide Di Molfetta augurandogli un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.