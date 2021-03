ufficiale Mantova, blindato capitan Guccione. Rinnovato il contratto fino al 2024

Fresco di rinnovo capitan Filippo Guccione, che ha prolungato il contratto in essere con il Mantova fino al 2024.

Questa la nota della società virgiliana:

"Mantova 1911 è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2024 del capitano Filippo Guccione, attaccante al secondo anno di militanza in maglia biancorossa.

Dal suo arrivo, nell'estate del 2019, Filippo Guccione ha siglato 31 reti in 52 presenze complessive, contribuendo inoltre al ritorno del club in Serie C al termine della scorsa stagione.

Mantova 1911 si congratula con Filippo, augurandogli un grande prosieguo di carriera in maglia biancorossa, ricco di soddisfazioni personali e di squadra".