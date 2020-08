ufficiale Mantova, il portiere arriva dall'Hellas. Tra i pali c'è Tosi

Attraverso un comunicato ufficiale, il Mantova rende noto di aver perfezionato l’acquisto a titolo definitivo del portiere Riccardo Tosi dall'Hellas Verona.

L’estremo difensore, classe 1999, ha mosso i primi passi nel San Martino Speme per poi essere notato dalla formazione veronese, con cui ha militato nel campionato Primavera prima di passare in Serie D, categoria in cui ha giocato per due stagioni in forza alla Virtusvecomp Verona e all’Arzignano Valchiampo.