ufficiale Mantova, rinnova Finocchio. E arrivano Lamberti e Silvestro

Il Mantova ha ufficializzato sul proprio sito il rinnovo di contratto dell’attaccante Finocchio e gli arrivi degli esterni Lamberti e Silvestro. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno avendo vestito la maglia dei virgiliani nel 2018-19. Questi i comunicati ufficiali:

“Mantova 1911 è lieto di comunicare che l’attaccante Francesco Finocchio resterà in biancorosso anche nel prossimo campionato di Serie C.

Classe 1992, Francesco ha archiviato la sua prima stagione col Mantova collezionando 22 presente e mettendo a segno 2 reti, ed è pronto ora per mettersi a disposizione di mister Emanuele Troise in vista di questa nuova avventura in terra virgiliana.

Mantova 1911 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell'esterno di centrocampo classe 2001, Riccardo Lamberti.

Il centrocampista ha già svolto le visite mediche e si metterà da subito a disposizione di mister Emanuele Troise e del suo Staff”.

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Mantova 1911, neopromosso in Serie C, il diritto alle prestazioni sportive del 22enne esterno mancino Vincenzo Silvestro, già in Serie C nella scorsa stagione in forza al Rimini e di ritorno al Mantova, dove ha già militato nella stagione 2018-2019, in Serie D".