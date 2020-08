ufficiale Mantova, rinnovo biennale per l'attaccante Guccione

Mantova 1911 è lieto di comunicare che l’attaccante Filippo Guccione continuerà a vestire la maglia biancorossa nel prossimo futuro.

Nato a Ostiglia, in provincia di Mantova, Filippo Guccione ha archiviato la sua prima stagione in terra virgiliana a suon di gol e prestazioni di alto livello, mettendo a segno ben 17 reti e 14 assist complessivi (nello specifico 15 reti e 13 assist in campionato, 2 reti e 1 assist in Coppa Italia), rivelatesi decisive per la conquista del campionato di Serie C.

L’attaccante classe 1992 ha firmato un contratto che lo legherà al Club biancorosso per altre due stagioni, fino al 2022.

Mantova 1911 augura a Filippo Guccione un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.