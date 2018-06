UFFICIALE: Maribor, colpo Piric tra i pali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo del Maribor in entrata. Il club sloveno ha infatti tesserato il portiere Kenan Piric ('94), estremo difensore bosniaco arrivato dello Zrinjski Mostar, squadra della quale ha difeso i pali in 29 occasioni nello scorso campionato vinto, il terzo di fila in Bosnia. Piric ha firmato un contratto fino al giugno 2021 con i vice-campioni di Slovenia.