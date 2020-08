ufficiale Matelica, a centrocampo ecco Federico Pizzutelli

Federico Pizzutelli è un nuovo giocatore del Matelica. Centrocampista classe '95, nella scorsa stagione ha giocato tra Campobasso e Vastese. “Federico – lo ha presentato il DS Francesco Micciola – è un giocatore che sia io che il mister conosciamo bene, avendo condiviso l’esperienza alla Vastese qualche anno fa. A Matelica arriva per ricoprire il ruolo di centrocampista centrale, ma ovviamente sarà poi il mister a decidere la sua collocazione. Quello che è certo è che per noi è un giocatore importante, un ragazzo che ha ancora ampi margini di crescita e che, anche se in passato l’ha già affrontata, può ben figurare in Serie C, sfruttando al massimo la bella opportunità che il Matelica ha deciso di regalargli”.