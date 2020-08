ufficiale Matelica, Bachini saluta già. Era arrivato il 20 agosto

Sorpresa negativa in casa Matelica. Il club biancorosso rende noto che si sono divise, di comune accordo, le strade tra il club e Matteo Bachini, assistito dall’agente Gianni Corci. Il difensore classe 1995, per sopraggiunti problemi personali, non potrà proseguire il percorso in biancorosso ed è dunque ora libero di trovare una diversa sistemazione sul mercato.

L'arrivo di Bachini, ricordiamo, era stato ufficializzato dal Matelica dieci giorni fa, il 20 agosto. Brevissima, dunque, la sua esperienza in biancorosso.