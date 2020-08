ufficiale Matelica, preso il centrocampista Davide Balestrero

Rinforzo importante per il centrocampo del Matelica, che per la prossima stagione si è assicurato le prestazioni di Davide Balestrero.

Centrocampista classe 1995, nato a Genova e dotato di una struttura fisica importante con quasi 190 centimetri di altezza, Balestrero conosce già molto bene la Serie C viste le esperienze con Monopoli, Albissola e Arzignano Valchiampo con cui nella scorsa stagione ha totalizzato ben 25 presenze e due reti prima dello stop.

Tante anche le reti e le soddisfazioni in giro per l’Italia in Serie D sin dal suo esordio a 17 anni con la casacca del Sestri Levante (7 gol in 19 apparizioni), dopo già due ottime stagioni nell’Eccellenza ligure.

Prestazioni e rendimento sempre convincenti anche in quarta serie alla Novese, alla Lavagnese (14 centri totali il suo bottino in due anni), alla Vibonese e al Savona (7 gol).

Curriculum insomma già lungo e ricco nonostante i 25 anni di età per Balestrero che già da domani sarà a disposizione di mister Colavitto.