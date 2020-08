ufficiale Matelica, rinnovo per l'attaccante Federico Moretti

A disposizione di mister Gianluca Colavitto per la prossima stagione ci sarà anche Federico Moretti.

Attaccante classe 1994 che non ha bisogno di presentazioni, visti i trascorsi con Teramo, Notaresco, Riccione e Milazzo, l’abruzzese Moretti ha timbrato negli scorsi mesi un palmares di tutto rispetto con 24 presenze e 5 gol alla sua prima esperienza in biancorosso.

Chi lo conosce bene è il DS Micciola: “Federico lavora con me da anni – ha dichiarato l’esperto dirigente – sono sicuro che anche in questa categoria con la sua umiltà e la sua voglia potrà dare un grandissimo contributo. Credo molto in lui, è davvero un ragazzo serio e affidabile. Abbiamo bisogno di persone con il suo spirito e la sua abnegazione per il nostro progetto”.

“Il perché della mia scelta è molto facile – ha confermato Moretti – l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile e poter dare seguito a quel lavoro è la cosa più bella. Far parte della squadra che per la prima volta nella storia del Matelica ha vinto il campionato di serie D ed ora far parte di quella che per la prima volta affronterà il campionato di serie C per me è motivo di orgoglio. Significa veder ripagati i propri sforzi e i propri sacrifici. Sono entusiasta che la Società abbia riposto fiducia in me e ringrazio tutti con il cuore. So che il prossimo sarà un torneo totalmente differente e molto più difficile, ma sono pronto e carico per mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni”.