UFFICIALE: Matera, Auteri saluta dopo tre stagioni

Il Patron del Matera Calcio Saverio Columella ed il Mago di Floridia Gaetano Auteri, dopo tre splendide stagioni calcistiche si stringono la mano, e da buoni amici come due veri “Galantuomini” si salutano.

Si conclude così, forse con tanta nostalgia, un periodo intenso, durante il quale il Matera Calcio ha dato dimostrazione di essere una grande Società capace di mettere a disposizione di Auteri calciatori di grande spessore. Ma il “Calcio” è anche questo.

Tre stagioni meravigliose nelle quali il Matera Calcio ha toccato i vertici dei campionati professionistici senza chiedere nulla a nessuno.

2014/15 Semifinale Play-Off promozione in Serie B (Matera eliminato ai rigori)

2016/17 Finale di Coppa Italia contro il Venezia persa per le tantissime “Sviste Arbitrali”

2017/18 Quarto posto in Classifica sul campo dietro le corazzate Lecce, Catania e Trapani

Aver scritto la storia del calcio Bianco-Azzurro fra i Professionisti è stato un onore, sia per il Matera che per Auteri, e la Società a nome del Patron Columella non puo esimersi dal ringraziare il grande tecnico ed il grande uomo, che assieme al suo staff, Loreno Cassia, Peppe Di Mauro e Luca Aprile ha sempre lavorato nell’interesse dei tifosi e della Città.

GRAZIE !!!