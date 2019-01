UFFICIALE: Matera, Genovese si dimette dal ruolo di direttore sportivo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con una nota il Matera ha annunciato le dimissioni del ds Damiano Genovese: "In mattinata il Direttore Genovese ha presentato le dimissioni da DS del club bianco azzurro a causa delle problematiche sorte in sede di calcio mercato. Genovese ha dichiarato che resta a disposizione per risolvere eventuali situazioni federali fino al termine calcio mercato".