UFFICIALE: Modena-AlbinoLeffe, gara annullata. Sarà 0-3 a tavolino

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Qualche istante fa Modena-AlbinoLeffe è stata ufficialmente annullata per impossibilità a disputare il match allo stadio "Braglia", i cui cancelli sono rimasti chiusi. Il direttore di gara, il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1, ha atteso come da regolamento 45 minuti rispetto al fischio d'inizio previsto, programmato alle 14:30, quindi ha congedato le due compagini. Si va così verso l'assegnazione dello 0-3 a tavolino in favore dell'AlbinoLeffe, oltre ad una serie di altre possibili pesanti sanzioni.