UFFICIALE: Monopoli, arriva Mangione dal Nardò

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Nardò per l’acquisto, a far data dal 1^ luglio 2018, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mangione.

Nato a Galatina (LE) il 7 gennaio 1998, l’esterno destro salentino, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’ U.S. Lecce giocando diversi campionati “Berretti” e militando per sei mesi in prima squadra nel campionato di Serie C 2015/2016.

Mangione vanta diverse convocazioni con la Nazionale Italiana Under 15 e 16 e nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie D con la maglia del Nardò collezionando 29 presenze.