La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Lecce fino al 30 giugno 2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radoslav Tsonev. Il centrocampista classe ’95 ha militato per ben 6 stagioni nella Serie A bulgara con la maglia del Levski Sofia fino al trasferimento in Italia, nella s.s. 2016/17, quando approda a Lecce totalizzando 28 partite e 4 gol. Nella stagione successiva, con 25 presenze e 2 reti è uno dei protagonisti della conquista della Serie B con la squadra giallorossa. Nell’ultimo campionato, tra le fila della Viterbese, ha disputato 26 match e siglato 3 gol, ottenendo la vittoria della Coppa Italia di Serie C.