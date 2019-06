La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato a Giorgio Roselli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019-2020. Nativo di Montone (Perugia), Roselli è un veterano della Serie C potendo vantare oltre 600 presenze sulle panchine di Alessandria, Triestina, Varese, Viterbese, Mantova, Cremonese, Grosseto, Bassano, Lecco, Pavia, Gubbio, per 3 anni consecutivi il Cosenza e nell’ultima stagione, la Sambenedettese.