UFFICIALE: Monopoli, preso il centrocampista Fabris

Fonte: http://www.monopolicalcio.it/

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La S.S. Monopoli 1966 è lieta di annunciare di aver sottoscritto il contratto per l’acquisizione, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Fabris.

Il centrocampista veneto classe ’93, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, ha disputato 4 campionati in Serie C con la maglia della Feralpisalò collezionando ben 106 presenze; nella s.s. 2016/2017 ha vinto il Campionato di Serie C con il Venezia totalizzando 32 presenze e 2 reti, e nell’ultima stagione, arrivato a gennaio 2018, ha conquistato la serie B con il Padova giocando 9 match.

Il calciatore si aggregherà alla truppa guidata da mister Scienza a partire da domani e prenderà parte all’allenamento pomeridiano al Veneziani.