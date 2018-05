UFFICIALE: Monopoli, rinnova anche il ds Pelliccioni

Fonte: http://www.monopolicalcio.it/

© foto di Matteo Bursi

La S.S. Monopoli 1966 esprime soddisfazione nell’annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il direttore sportivo Alfio Pelliccioni fino al 30 giugno 2019.

In queste ore il ds biancoverde si recherà a Pozzuoli (NA) per ricevere il premio da parte dell’ADICOSP (Associazione Italiana dei Direttori Sportivi e Collaboratori della Gestione sportiva), come miglior direttore sportivo della Serie C all’interno della manifestazione “Malafemmena”.

La Società si congratula con Pelliccioni per il premio ricevuto augurandogli un buon lavoro in vista della prossima stagione.