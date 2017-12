UFFICIALE: Monopoli, Sportelli torna nel suo ruolo di addetto all'arbitro

© foto di Gabriele La Torre

La società del Monopoli 1966 per riannodare sempre più i rapporti con la splendida tifoseria biancoverde e nello spirito di collaborazione che coinvolge coloro che hanno da sempre trepidato per i colori del Monopoli, comunica che il giornalista Pino Sportelli tornerà a svolgere il ruolo di addetto all'arbitro, compito delicato svolto da sempre con professionalità e discrezione. Sportelli tornerà al suo vecchio ruolo già dalla prossima gara con il Fondi, prevista per sabato 30 dicembre, con inizio alle ore 14.30, presso lo stadio "Vito Simone Veneziani".