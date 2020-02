vedi letture

ufficiale Monopoli, Tazzer rinnova fino al 2022: "Felice ed emozionato"

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo, per il prolungamento contrattuale, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Tazzer fino al 30 giugno 2022.

Il laterale destro classe 1999, nella stagione in corso, ha totalizzato 20 presenze ed 1 gol con la maglia biancoverde.

Le prime parole dell’esterno ligure, fresco di rinnovo contrattuale e della prima rete realizzata con il gabbiano sabato 15 febbraio a Teramo.

“Sono molto felice ed emozionato per aver rinnovato il mio legame, fortemente voluto, con questo club; a Monopoli mi trovo benissimo, io provengo da Camogli, una città di mare e quindi è stato molto più facile ambientarmi. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti, la mia famiglia per essermi sempre accanto, soprattutto mia nonna con la quale ho un bellissimo rapporto e che domenica sarà al Veneziani per la prima volta”.