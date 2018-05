UFFICIALE: Monopoli, tesserato Ciro De Franco

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ciro De Franco. Nato a Napoli l’8/10/1988, De Franco esordisce in B nel 2005/06 a soli 16 anni con la maglia del Catanzaro, con cui dispute le 3 successive stagioni in Serie C2, intervallate da un campionato giocato nel 2006/07 con la Scafatese in D. Nel 2010/11 si trasferisce alla Nocerina in C1 disputando 30 presenze e conquistando la Serie B, dove, l’anno seguente, colleziona altre 30 partite nella serie cadetta. La stagione successiva riparte con la maglia della Nocerina, a gennaio 2013 passa al Cuneo in C1 per poi ritornare alla Nocerina. Dalla stagione 2012/13 diventa un calciatore del Matera e con la maglia dei lucani ha disputato le ultime 5 stagioni collezionando oltre 100 presenze in 5 anni. Il difensore campano vanta quasi 200 presenze tra i professionisti. La Società, nell’esprimere grande soddisfazione per l’approdo dell’esperto difensore nella squadra del Gabbiano, augura allo stesso, di poter raggiungere grandi traguardi con la maglia biancoverde.