UFFICIALE: Monopoli, tesserato il portiere Menegatti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La SS Monopoli 1966 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Menegatti.

Il portiere classe ’92, inizia la sua carriera disputando 52 partite in due anni in Serie D, con le maglie di Venezia e Ravenna. Esordisce in C2 con la maglia del Poggibonsi con cui gioca 28 gare e nel 2013 si trasferisce alla Spal in C, collezionando, in due stagioni, oltre 70 presenze. Nel 2015 approda in Serie B con la maglia del Cesena.

Nella s.s. 2016/17 ha difeso la porta dell’Alma Juventus Fano in Serie C.

L’estremo difensore è già a disposizione di mister Scienza per l’allenamento di questo pomeriggio al “Veneziani”.