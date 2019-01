UFFICIALE: Monza, ceduto Barba in prestito alla Giana Erminio

Fonte: tuttoc.com

Il Monza rende noto che il centrocampista Gianluca Barba, classe 1995 raggiunge gli ex compagni Jefferson e Origlio: il giocatore va alla Giana Erminio in prestito fino a fine stagione. Arrivato la scorsa estate, con la maglia biancorossa ha collezionato nella prima parte della stagione 16 presenze in campionato e 2 in coppa Italia trovando anche la via della rete in un'occasione.