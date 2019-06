UFFICIALE: Monza, D’Errico rinnova fino al 2021

Il Monza ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto del centrocampista e capitano Andrea D’Errico che ha firmato un accordo fino al 2021. Per lui la prossima sarà la sesta stagione consecutiva con il club brianzolo. “Sono orgoglioso di continuare a vestire questa maglia, che per me è diventata una seconda pelle – spiega D’Errico al sito ufficiale del club - e ringrazio l’A.D. Galliani e il D.S. Antonelli per la fiducia e la carica che mi danno e per l’opportunità di continuare a essere il capitano del Monza di Mister Brocchi e giocare per i nostri splendidi tifosi”.