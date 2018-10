UFFICIALE: Monza, Iocolano è il primo acquisto dell'era Berlusconi

Fonte: monza1912.it

© foto di Fabrizio Pozzi

Dopo le visite di questa mattina, il centrocampista offensivo Simone Iocolano ha firmato il contratto che lo legherà al Monza 1912 per le prossime due stagioni. Oggi è già sceso in campo per mettersi a disposizione dello staff tecnico, per svolgere il suo primo allenamento in biancorosso.

Nato a Torino il 17 ottobre 1989, vanta quasi 250 partite nei professionisti con 36 reti all’attivo. ha mosso i suoi primi passi nell’Ivrea, per poi approdare al Bassano nella stagione 2009/2010, dove ha giocato 4 stagioni consecutive.

Dopo una parentesi nel Vallee D’Aoste è tornato nel Club veneto nel 2013. E’ poi approdato all’Alessandria (2015/2016 e 2016/2017), mentre nello scorso campionato ha militato in serie B nelle fila del Bari. Arriva a Monza dopo essersi svincolato dal Club pugliese.