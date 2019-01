UFFICIALE: Monza, Jefferson passa in prestito alla Giana Erminio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche l'attaccante Jefferson Andrade Siqueira lascia il Club biancorosso per accasarsi in prestito alla Giana Erminio. Nato in Brasile il 6 gennaio 1988, è arrivato a Monza all'inizio della stagione e causa alcuni infortuni non ha potuto dimostrare appieno il suo valore. Il suo tabellino personale ha contato 13 partite e una rete con la maglia biancorossa.