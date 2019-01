Fonte: Monza1912..it

Il reparto difensivo del Monza si arricchisce con l’arrivo di Ivan Marconi, proveniente dalla Cremonese. Nato a Brescia il 25/10/1989, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Lumezzane per poi vestire le maglie delle compagini Primavera di Inter, Brescia e Sampdoria.

A livello professionistico ha cominciato col Gubbio (serie C) per passare poi a Savona (C) e Cremonese, indossando la maglia grigiorossa in serie C e nella serie cadetta. Arriva a Monza a titolo definitivo con contratto fino al 30/6/2021.