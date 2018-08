UFFICIALE: Novara, Chajia ceduto all'Estoril Praia

Paulo Dybala al Real Madrid? Una semplice, seppur clamorosa, fake news. La notizia lanciata dall'account Twitter @MHidalgoOLE ha fatto in poche ore il giro del mondo. Eppure, del presunto accordo tra blancos e Juventus per La Joya (180 milioni di euro) nell'edizione online di Olé...

Lazio, visite per Lukaku: "Sto meglio, spero di tornare entro un mese"

Lazio, possibile rinnovo con adeguamento per Lucas Leiva

Fiorentina, in agenda appuntamento per il rinnovo di Simeone

Parma, si presenta Bastoni: "Il recupero procede bene, non vedo l'ora"

Frosinone, Vloet: "Mi sento felice, so di essere nel posto giusto"

Atalanta, de Roon: "Con la Roma disorganizzati per 15 minuti"

Burruchaga jr: "Il cognome non mi pesa. Al Chievo ho detto subito sì"

Atalanta, Gasperini: "Copenaghen forte in casa"

Roma, Schick: "Questa deve essere una stagione importante per me"

Buffon: "La Juve non mi stupisce. Nel Napoli ho visto Ancelotti"

Inter, il Ninja per ripartire. Portieri, avvio complicato

Serie A, live dai campi - Juve, De Sciglio in gruppo. Gervinho affaticato

TOP NEWS Ore 20 - Atalanta pronta per i danesi. L'Udinese si indigna

Frosinone, Salamon: "Salvezza non impossibile. Longo è importante"

Roma, è fatta per il prestito di D'Urso all'Apollon Smyrnis

Attraverso una nota ufficiale, il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, dell’attaccante Moutir Chajia , classe 1998, all'Estoril Praia, militante nel Campionato di Liga Pro portoghese.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

