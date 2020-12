ufficiale Novara, esonerato Marcolini. Banchieri torna in panchina

La Società Novara Calcio comunica il ritorno di Simone Banchieri alla guida tecnica della Prima Squadra.

Il Club annuncia al contempo l’interruzione del rapporto professionale con i sigg. Michele Marcolini e Davide Mandelli, ringraziando il tecnico e l’allenatore in seconda per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata in questi mesi, augurando ad entrambi il meglio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.