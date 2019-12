UFFICIALE: Novara, risoluzione contrattuale per il ds Moreno Zebi

© foto di Federico De Luca

La Società Novara Calcio, in data odierna, comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione professionale con il Direttore Sportivo Moreno Zebi ed il Responsabile Scouting Christian Bruccoleri. Il Club ringrazia in maniera sincera il Sig. Zebi per l’impegno e la dedizione profusi durante il percorso compiuto insieme e gli formula i migliori auguri per un prosieguo di carriera brillante e ricco di soddisfazioni.