UFFICIALE: Novara venduto a Rullo. De Salvo lascia dopo 13 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si conclude l'era della famiglia De Salvo al Novara Calcio. La cessione è avvenuta poche ora fa davanti ad un noto notaio milanese e a breve ci sarà la conferenza stampa. Massimo De Salvo esce di scena in punta di piedi, proprio come era entrato 13 anni fa. Una squadra presa nei bassi fondi della serie C e portata alla scala del calcio, con la vittoria per 0-1 a San Siro con l'Inter. La cavalcata magica con Tesser dalla C alla A, tanti anni di B vissuti anche da protagonista. Il Novara si era candidata ad essere una delle società più brillanti del panorama italiano, con la costruzione di Novarello, primo impianto sportivo in Italia per grande e bellezza. Novarello resterà ai De Salvo, i nuovi proprietari sfrutteranno in affitto solo la parte calcistica. Subenta un imprenditore italo-svizzero, Rullo con il manager Leone. La prima mossa è quella del cambio di Direttore Sportivo. Via Zebi, dentro Orlando Urbano ex calciatore alla prima esperienza. De Salvo, dopo l'ultima retrocessione in C aveva cercato acquirenti ma non aveva trovato imprenditori in grado di dare continuità al progetto. Oggi esce di scena. Per sempre. Novara non sarà più calcio per i De Salvo ma solo sanità e imprenditoria. Con De Salvo si è dimesso anche tutto il CDA.