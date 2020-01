Fonte: olbiacalcio.com

La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Antonio Candela.

Nato a La Spezia il 27 aprile 2000, Candela è un difensore laterale cresciuto calcisticamente nelle giovanili del La Spezia. Con la maglia bianconera esordisce nei professionisti in Coppa Italia il 5 agosto 2017 e nel gennaio 2018 si trasferisce al Genoa collezionando, in un anno e mezzo, 35 presenze in Primavera 1. Nell'estate 2019 si trasferisce in prestito al Trapani in Serie B mettendo insieme 7 presenze.