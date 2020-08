ufficiale Olbia, confermato Giandonato anche per la prossima stagione

Serie C

Serie C

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Manuel Giandonato. Giunto a Olbia lo scorso gennaio in prestito dal Piacenza, il centrocampista abruzzese si è distinto con la maglia bianca collezionando 10 presenze e 3 assist tra campionato e playout.

Nato a Casoli (Chieti) il 10 ottobre 1991, Giandonato è cresciuto calcisticamente nella Juventus e ha debuttato in Serie A il 6 febbraio 2010. In carriera, tra campionato di Serie A, Serie B e Serie C e Coppe Nazionali ha totalizzato complessivamente 196 presenze vestendo le maglie di Juventus, Lecce, Vicenza, Cesena, Juve Stabia, Salernitana, Catanzaro, Padova, Lanciano, Livorno, Fermana e Piacenza.

"L'impatto con la realtà di Olbia è stato più che positivo e sono molto contento di poter dare seguito all'avventura iniziata lo scorso gennaio" ha dichiarato Giandonato nel commentare l'accordo raggiunto. "Sin dal primo giorno - ha spiegato il centrocampista - mi sono trovato subito a mio agio, soprattutto per merito dei compagni, dello staff e della Società che mi hanno messo nelle migliori condizioni di esprimermi facendomi sentire importante e dandomi grandi responsabilità". Una grande voglia di ripartire e un auspicio che traccia la strada per la nuova stagione all'orizzonte: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione sperando di poter rivedere presto tutti i tifosi allo stadio".