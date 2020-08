ufficiale Olbia, confermato il difensore Altare. L'annuncio arriva via social

Attraverso una storia di Instagram sul proprio profilo ufficiale e su quello dell’Olbia, il difensore classe ‘98 Giorgio Altare ha annunciato la propria permanenza nel club isolano con cui nella scorsa stagione aveva collezionato 8 presenze da gennaio in avanti. Ora si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club. Questa invece la nota del club:

"La Società rende noto di aver acquisito fino al termine della stagione, a titolo temporaneo dal Genoa CFC, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Giorgio Altare. L'intesa raggiunta dai club prevede il diritto di riscatto in favore dell'Olbia e di controriscatto in favore del Genoa.

Nato a Bergamo il 9 agosto 1998, Altare ha disputato con la maglia bianca la seconda parte della scorsa stagione collezionando 8 presenze e 1 rete, la prima nei professionisti, siglata in occasione della partita Alessandria-Olbia (3-3).

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, in passato Altare ha vestito, oltre che la maglia del Genoa nel campionato Primavera, anche quella della Virtus Bergamo in Serie D del Feralpisalò in Serie C.

"Ho scelto di tornare a Olbia - ha dichiarato il difensore - perché, sin dal primo giorno, mi sono trovato molto bene in questo ambiente e con i compagni di squadra. Nel corso di queste settimane la Società ha dimostrato di credere in molto in me e sono pronto a misurarmi in questa sfida affascinante e ambiziosa. Con il giusto atteggiamento e il massimo impegno, potremo toglierci tante soddisfazioni".