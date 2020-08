ufficiale Olbia, in difesa arriva Arboleda dall'Arzachena

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definiti i diritti alle prestazioni sportive del difensore Christian Arboleda. Il giocatore ha firmato un accordo valido sino al 30 giugno 2021.

Nato a Perugia il 20 febbraio 1997, Arboleda è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Perugia. Debutta nella stagione 2015/2016 collezionando 26 presenze in Serie D con la maglia del Foligno. Nella stagione successiva è in forza a L'Aquila, sempre in Serie D, dove mette insieme 21 presenze. Nel 2018 si trasferisce quindi all'Arzachena in Serie C dove, in due stagioni, totalizza 57 presenze nei professionisti. Nello scorso campionato, ha proseguito l'avventura con il club smeraldino mettendo insieme 8 presenze nel campionato di Serie D.

Arboleda ha commentato con soddisfazione il suo arrivo a Olbia: "Appena si è prospettata l'opportunità, non ci ho pensato due volte e ho accettato la proposta. Sono consapevole di essere arrivato in un grande club e per questo non posso che ringraziare la Società. Cercherò di ripagare la fiducia mettendo il massimo dell'impegno per dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di iniziare questa nuova sfida".

A Christian, la Società indirizza il più grosso in bocca al lupo per l'inizio della sua avventura in maglia bianca.