© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

La Società rende noto di aver formalizzato l'intesa raggiunta con il giocatore Roberto Ogunseye per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo avrà validità sino al 30 giugno 2021.

Arrivato in Sardegna nel gennaio 2017, Ogunseye, alla sua quarta stagione in forza all’Olbia, ha sinora totalizzato in maglia bianca 68 presenze e 24 reti tra Campionato e Coppa Italia.