© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Gradito ritorno in casa Olbia. Con una nota ufficiale, il club sardo rende noto di aver acquisito a titolo definitivo, dal Cagliari, i diritti alle prestazione sportive del giocatore Simone Aresti. Il portiere classe 1986 ha firmato con il club bianco un contratto valido sino al 30 giugno 2020.

Per Aresti si tratta di un ritorno in Gallura, dopo la stagione 2017-2018, che lo vide in campo per tutte le 36 partite del campionato.