UFFICIALE: Olbia, tesserato Marson. Il portiere proviene dal Palermo

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Palermo i diritti alle prestazioni sportive del portiere Leonardo Marson. Nato a Udine il 5 gennaio 1998, Marson ha mosso i primi passi della propria carriera nella società friulana del Gonars. All'età di quattordici anni viene prelevato dal Milan dove gioca per due stagioni prima di trasferirsi al Palermo. Con la maglia rosanero, in tre campionati, totalizza 47 presenze con la formazione Primavera e nella stagione 16/17, in Serie A, è aggregato alla prima squadra figurando regolarmente tra i convocati. La scorsa estate viene ceduto in prestito al Sassuolo dove matura ulteriore esperienza nel massimo campionato, scendendo in campo in 9 circostanze nel torneo Primavera 1. Marson vanta inoltre 4 presenze con le Rappresentative Nazionali Under 18 e Under 19.