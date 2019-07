UFFICIALE: Padova, acquistato il giovane Lovato dal Genoa

Fonte: padovacalcio.it

Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo in biancoscudato del difensore Matteo Lovato dal Genoa. Lovato ha sottoscritto un accordo triennale.

Matteo Lovato nasce a Monselice il 14 Febbraio 2000 ed è un difensore di 188 cm.

Lovato cresciuto nel Settore Giovanile del Padova, si trasferisce al Genoa nel 2016/2017 indossando le casacche di Under 17 e Under 19 genoana. Nel gennaio 2018 si trasferisce in prestito al Padova, dove gioca regolarmente nella formazione Primavera.