ufficiale Padova, prelevato Felipe Curcio dalla Salernitana

"Il Calcio Padova informa che è stato definito l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Felipe Castaldo Curcio dall’U.S. Salernitana 1919. Felipe Castaldo Curcio nasce a Jundiai (Brasile) il 6 agosto 1993 ed è un difensore-centrocampista brasiliano con cittadinanza italiana (il padre brasiliano, la madre è spagnola, il nonno è di origine calabrese) di 185 cm per 75 Kg". Con questa nota il club patavino ha annunciato l'arrivo del terzino che in caso di promozione in Serie B diventerà un a tutti gli effetti biancoscudato.